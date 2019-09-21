Борец Баев считает победу на чемпионате мира самой значимой в карьере

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Давид Баев назвал первую победу на взрослом чемпионате мира в Нур-Султане самой значимой в карьере. Об этом Баев, выигравший турнир в неолимпийской весовой категории до 70 кг, рассказал журналистам.

В финале чемпионата мира 21-летний россиянин победил казахстанца Нуркожу Кайпанова - 14:2.

"Это уже не юниорское первенство мира, это взрослый чемпионат и мой первый значимый результат, а значит, золото этого турнира для меня самая значимая награда в карьере на данный момент. Я думал об этом дне и сейчас благодарю бога за каждый мой проигрыш по жизни, все на пользу", - рассказал Баев.

"Утром я посмотрел сетку турнира, понял, будет непросто - здесь много именитых борцов, но я подумал, если собираешься выигрывать, какая тебе разница у кого. Сетка важна тем, кто не до конца в свою победу верит. Бороться было тяжело со всеми - с чемпионом мира грузином, с узбеком. Казахстанец - хороший соперник, с первых минут взял два балла, гибкий, чувствительный, с ним было нелегко - на счет не смотрите", - отметил Баев.

Спортсмен рассказал, что на достижения его вдохновляет борьба греко-римского стиля двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова, который на нынешнем чемпионате мира проиграл в 1/8 финала в весовой категории до 77 кг: "Я черпаю мотивацию в борьбе Романа Власова, и то, что с ним произошло, не должно его сломать, это легендарная личность, мужественная. Дай бог, чтобы это было то самое поражение, которое идет на пользу и заставляет проголодаться до победы".

Баев сообщил, что с весовой категорией, в которой он планирует выступать в дальнейшем, еще не определился: "Надо пару дней отдохнуть, а потом уже думать. Что касается возвращения на молодежный уровень, то надеюсь, уже не придется - дай бог через год летом будет что-то позначимее".