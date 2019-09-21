"Автомобилист" потерпел первое поражение в сезоне КХЛ, проиграв "Спартаку"

ТАСС, 21 сентября. Екатеринбургский "Автомобилист" уступил московскому "Спартаку" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Джефф Плэтт (15-я минута) и Питер Холланд (27). У "Спартака" отличились Артем Федоров (20), Михаил Юньков (21), Яков Рылов (21) и Максим Гончаров (35).

Хоккеисты "Спартака" забросили три шайбы за 40 секунд, рекорд в КХЛ принадлежит санкт-петербургскому СКА (28 секунд). Холланд пятый матч подряд набирает очки (3 шайбы + 2 передачи), форвард "Автомобилиста" Брукс Мэйсек - четвертый матч кряду (3 шайбы + 3 передачи). Нападающий "Спартака" Геннадий Столяров провел 500-й матч в КХЛ.

"Спартак" прервал серию поражений, которая длилась три матча. Московская команда сумела одержать победу в Екатеринбурге впервые с 24 октября 2015 года, тогда "Спартак" победил в овертайме со счетом 3:2. "Автомобилист" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" поднялся на седьмое место, набрав 9 очков. "Автомобилист" продолжает лидировать в Восточной конференции, имея в активе 16 очков. В следующем матче "Спартак" сыграет против уфимского "Салавата Юлаева" дома, "Автомобилист" на выезде встретится с подмосковным "Витязем". Обе игры пройдут 24 сентября.