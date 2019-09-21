Гендиректор "Крыльев Советов": будущее Божовича не зависело от игры с "Ахматом"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Будущее главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Миодрага Божовича не зависело от результата матча 10-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

"Крылья Советов" в субботу в Грозном сыграли вничью с "Ахматом" - 1:1. На гол нападающего хозяев поля Андреса Понсе гости на последних секундах добавленного ко второму тайму времени ответили точным ударом Максима Карпова. Клуб из Самары продлил серию без побед в чемпионате России до четырех матчей (две ничьи и два поражения). В 10 турах команда потерпела шесть поражений, а также по два раза сыграла вничью и победила, на данный момент она занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав восемь очков.

"Зависело ли будущее Божовича от результата матча с "Ахматом"? Нет", - сказал Шашков.

"Игра сложилась тяжело, было бы обидно проиграть такой матч, - добавил гендиректор "Крыльев Советов". - Ребята - молодцы! До конца двигались, оказывали сопротивление и заслуженно забили гол".

В 11-м туре "Крылья Советов" на своем поле встретятся с занимающим 16-е место в турнирной таблице РПЛ "Тамбовом". Игра пройдет 28 сентября, начало - 14:00 мск.