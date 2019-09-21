Борец вольного стиля Жабраилов завоевал бронзу ЧМ в весе до 92 кг

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Алихан Жабраилов стал бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 92 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В поединке за третье место 25-летний Жабраилов выиграл у Георгия Рубаева из Молдавии. Вторую бронзовую медаль завоевал представитель Грузии Иракли Мцитури. В финальном поединке победу одержал американец Джейден Кокс, который выиграл у иранца Алирезы Каримимачиани. Соревнования в этой весовой категории не входят в программу летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Жабраилов является чемпионом России (2019), победителем Кубка мира (2019) и бронзовым призером национального первенства (2018).

Ранее в субботу Давид Баев завоевал золотую награду в неолимпийской весовой категории до 70 кг, Заурбек Сидаков победил в категории до 74 кг, завоевав олимпийскую лицензию. Позднее в субботу состоится финал в олимпийской весовой категории (до 125 кг), россиянин Алан Хугаев завершил борьбу на стадии 1/8 финала.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.