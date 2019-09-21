Леклер выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре, Квят - 16-й

ТАСС, 21 сентября. Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Сингапура - 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг 21-летний пилот проехал за 1 минуту 36,217 секунды. Второе место занял британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+0,191), третьим стал пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель (+0,220).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент, заняв 16-е место. Его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 13-е время.

Леклер завоевал третий подряд поул-позишн, ранее он выигрывал квалификацию на этапах в Италии и Бельгии, также он завоевал поул-позишн в этом сезоне на этапах в Австрии и Бахрейне.

Гонка Гран-при Сингапура пройдет 22 сентября.