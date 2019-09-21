Наставления отца помогли борцу Жабраилову завоевать бронзу ЧМ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Алихан Жабраилов смог стать бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 92 кг благодаря наставлениям отца - чемпиона мира 1994 года Лукмана Жабраилова. Об этом Жабраилов рассказал журналистам после выступления.

Тренер Лукман Жабраилов является призером чемпионатов СССР, чемпионом мира в составе сборной Молдавии. Младший брат Алихана - Шамхан - также является борцом вольного стиля, он выступает за сборную Молдавии. Еще один представитель семьи Жабраиловых - Эльмади - является серебряным призером Олимпийских игр в Барселоне. Для 25-летнего Жабраилова медаль чемпионата мира стала первой в карьере.

В поединке за третье место спортсмен выиграл у Георгия Рубаева из Молдавии, пробиться в финал россиянину помешал иранец Алиреза Каримимачиани, которому он уступил со счетом 0:10. Соревнования в этой весовой категории не входят в программу летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

"Перед схваткой за бронзу отец посоветовал мне забыть все, что произошло в схватке с иранцем, забыть проигрыш и выкладываться по полной. Это придало мне сил. И хотя бронза не тот результат, за которым я сюда ехал, я все равно рад тому, что попал на чемпионат мира и завоевал медаль", - рассказал борец.

"Схватка была очень равной и нервной - не ожидал, что будет так тяжело бороться. Я прошел тяжелые сборы, долго готовился, но не всегда бывает так, как ты хочешь. Видимо, с мыслями не собрался, может, в какой-то момент не хватило сил, чтобы переломить ход схватки. На данный момент эмоций особо нет", - отметил Жабраилов.

Борец пока не определился с весовой категорией, в которой планирует выступать в олимпийский год: "Вернемся домой, сядем с тренерами, отцом и будем решать. Просто мой вес ни туда, ни сюда, выбирать трудно. Тренерам виднее".