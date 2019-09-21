Тема заполнения системы ADAMS стала главной для биатлонистов на семинаре РУСАДА

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 21 сентября. /ТАСС/. Тема заполнения информации в личном профиле системы контроля ADAMS стала главной на семинаре Российского антидопингового агентства (РУСАДА) для биатлонистов, которые принимают участие в чемпионате страны по летнему биатлону в Чайковском.

Семинар РУСАДА для ведущих биатлонистов России состоялся в субботу, его провела главный специалист антидопингового агентства Валерия Конова. Среди участников семинара были чемпионы мира Антон Бабиков, Максим Цветков, члены национальной команды Лариса Куклина, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Екатерина Глазырина и другие. Также семинар в полном составе посетил тренерский штаб сборной России.

Трехкратный чемпион мира Александр Логинов и олимпийский чемпион Дмитрий Малышко не смогли присутствовать на семинаре, поскольку в субботу принимали участие в "Калашников биатлон фест" в Ижевске. Посетить его они смогут в Ижевске (22 сентября) и в Уфе (25 сентября).

Теме заполнения информации в системе ADAMS была посвящена почти половина всего семинара, который длился полтора часа. В частности, спортсменов интересовало, насколько подробно нужно указывать информацию о своем местоположении, на которую ориентируются допинг-офицеры, выполняющие внесоревновательный контроль, и причины, по которым в личном профиле не отображаются "флажки", свидетельствующие о пропуске теста.

Именно по причине пропуска трех тестов подряд в течение 12 месяцев на 1,5 года была дисквалифицирована Маргарита Васильева. Наказание ей вынесли 17 сентября.

На семинаре также было рассказано о важных антидопинговых правилах, о том, как проверить наличие в медицинских препаратах запрещенных субстанций, и о правилах оформления терапевтического исключения.