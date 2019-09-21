Биатлонист Бабиков отметил профессионализм тренера сборной России Истомина

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 21 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков отметил профессионализм тренера мужской сборной России по биатлону Артема Истомина. Мнение о молодом специалисте спортсмен высказал ТАСС после победы в кросс-спринте на летнем чемпионате России в Чайковском.

Истомин был приглашен в сборную России в прошлом году, 21 сентября ему исполнилось 24 года.

"Хотелось бы поздравить нашего тренера Артема Истомина, у которого сегодня день рождения, - сказал Бабиков. - Он молодой специалист, но по себе могу сказать, что он является будущим тренерского цеха в России. Он очень коммуникабельный и прогрессивный тренер. Желаю ему продолжать этот путь".

Старшим тренером мужской сборной России меньше месяца назад был назначен Сергей Белозеров, который в прошлом сезоне работал с резервом. На этом посту он сменил 70-летнего Анатолия Хованцева, который сосредоточится на выполнении обязанностей главного тренера.

"Белозеров постарше, поопытнее, но он сохраняет тренерский азарт, поэтому хочется верить, что у нас все получится, - сказал Бабиков. - Сейчас притираемся друг к другу, ищем общий язык".