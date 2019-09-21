Витюгов вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, Непомнящий и Свидлер выбыли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Никита Витюгов черными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со во второй партии четвертого раунда Кубка мира и вышел в четвертьфинал турнира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Первая партия завершилась победой россиянина. Другой россиянин Ян Непомнящий черными уступил китайцу Юй Янъи. Первая партия между соперниками завершилась вничью. Таким образом, Непомнящий покинул турнир.

Еще один представитель России Петр Свидлер белыми сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом и завершил выступление на турнире. В первой партии победу одержал Вашье-Лаграв.

Россиянин Александр Грищук черными уступил американцу Леньеру Домингесу, Кирилл Алексеенко белыми сыграл вничью с китайцем Динь Лижэнем. Оба российских шахматиста сыграют с соперниками тай-брейки в воскресенье.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.