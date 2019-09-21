Тренер сборной России: борцы Баев и Сидаков по-гроссмейстерски выиграли золото ЧМ

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Российские борцы вольного стиля Давид Баев и Заурбек Сидаков смогли выиграть золотые медали чемпионата мира по-гроссмейстерски профессионально и четко. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

21-летний Баев в финале чемпионата мира в весовой категории до 70 кг победил казахстанца Нуркожу Кайпанова - 14:2. 23-летний Сидаков в схватке за золото выиграл у итальянца Франка Маркеса Чамизо - 5:2.

"По-гроссмейстерски отборолись, как профессора, - подчеркнул Тедеев. - Давиду сегодня сказали - борешься с казахом, он чувствительный, бросковый, надо работать первым номером и первым номером схватку завершить. Он следовал установке, все получилось".

"Сидаков - на тренировках один, на соревнованиях другой, в нем как турбодвигатель включается. Он так четко и грамотно борется, что многие опытные могут позавидовать, так что я был спокоен за него", - рассказал Тедеев.

Главный тренер сборной отметил, что для него важнейшим показателем является способность борца выступать на крупных международных стартах: "Я всегда говорю - внутренний результат не показатель, важно кто хорошо борется на зарубежных стартах - мы представляем сборную России, целую мощную страну".

Медали еще будут

Тедеев отметил, что в последний день соревнований команда может еще пополнить копилку медалей. В настоящий момент у команды четыре золотые и одна бронзовая награда. Команда на данный момент располагает четырьмя путевками на Олимпиаду в весовых категориях до 57 кг, до 65 кг, до 74 кг и до 97 кг.

"Ребята хорошо подготовлены, показывают характер - это непростой чемпионат мира, самый сильный. Здесь все борются как в последний раз, и пройти эту конкуренцию - быть на голову сильнее соперников. Медали еще, надеюсь, будут - могут быть в целом около девяти медалей, в том числе шесть золотых. Сейчас уже есть ощущение, что как гора с плеч упала", - признался Тедеев.

В заключительный день чемпионата мира в финале выступят Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг). Также шансы побороться за путевку на Игры и бронзовую награду чемпионата мира сохраняет Артур Найфонов (до 86 кг). В утешительной стадии в неолимпийском весе выступит Гаджи Набиев (до 79 кг).