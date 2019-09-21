Россиянин Бакши завоевал золото чемпионата мира по боксу в весе до 75 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Глеб Бакши завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Боксер Замковой стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг

В финале 23-летний россиянин победил филиппинца Юмира Марсиаля единогласным решением судей. Бронзовыми призерами стали боксер из Казахстана Турсынбай Кулахмет и бразилец Эберт Соуза да Консейсао.

Бакши также является чемпионом России 2018 года и бронзовым призером национального первенства 2017 года.

Для сборной России эта медаль стала второй золотой наградой на чемпионате мира. Ранее Андрей Замковой завоевал золото в весовой категории до 69 кг. Всего в активе сборной России три медали - две золотые и одна бронзовая. Позднее в финале выступит еще один россиянин - Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

Чемпионат мира завершится в субботу позднее.