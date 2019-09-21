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ЧМ по борьбе

Российские борцы вольного стиля завоевали три медали в седьмой день чемпионата мира

На счету россиян в субботу две золотые и бронзовая награды
Заурбек Сидаков Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Заурбек Сидаков
© Наталия Федосенко/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Российские борцы вольного стиля принесли национальной команде три медали - две золотые и бронзовую - в седьмой день чемпионата мира. Соревнования проходят в Нур-Султане.

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В неолимпийской весовой категории до 70 кг россиянин Давид Баев завоевал золотую медаль. В весовой категории до 74 кг его соотечественник Заурбек Сидаков одержал победу на турнире, а также завоевал лицензию на Олимпийские игры 2020 года. В неолимпийской весовой категории до 92 кг Алихан Жабраилов стал бронзовым призером чемпионата мира. В весовой категории до 125 кг россиянин Алан Хугаев не сумел выйти в 1/4 финала турнира.

В весовой категории до 97 кг Абдулрашид Садулаев вышел в финал турнира и завоевал лицензию на Игры-2020. В заключительный день соревнований пройдут финалы в весовых категориях до 61 кг, 79 кг, 86 кг и 97 кг.

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место, имея в активе восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. На втором месте идет сборная США (4-0-1), на третьем - команда Японии (3-3-3).

Чемпионат мира завершится 22 сентября.

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