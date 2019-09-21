Золотое время. Фигуристка Трусова стартовала на взрослом уровне с двух мировых рекордов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова провела свой первый старт на взрослом уровне. Турнир серии "Челленджер" под названием "Ондрей Непела Трофи" в Братиславе завершился для нее абсолютным триумфом - россиянке удалось не только одержать победу, но и установить сразу два мировых рекорда.

На эту тему Трусова побила мировые рекорды Загитовой в произвольной программе и по сумме баллов

Олимпийская чемпионка Алина Загитова начала свой путь к золоту Игр-2018 с победы на "бэшке" (турнир второй категории или "Челленджер") в Италии "Ломбардия Трофи", двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева перед тем, как на два сезона узурпировать власть в женском одиночном катании, как и Трусова, заняла первое место в Братиславе, но рекордов у них не было и близко. Даже южнокореянка Ким Ён А на своем первом старте среди взрослых не показывала ничего подобного. Их путь к вершинам не был долгим, но он был в принципе, в то время как Трусова ворвалась в мировую элиту и, кажется, уже успела удобно устроиться на троне. В короткой программе на "Ондрей Непела Трофи" 15-летняя Трусова набрала 74,91 балла. Оценки высокие, но далеко не запредельные, особенно если учитывать сложность ее технического контента. Да, в нем не было четверных, но лишь потому, что Международный союз конькобежцев (ISU) запрещает девушкам исполнять их в коротком прокате. Однако присутствовали двойной аксель, в котором уже ощущается запас на тройной, тройной флип и сложнейший каскад из тройного лутца и тройного риттбергера в бонусной зоне.

По итогам короткой программы россиянка опережала ближайшую преследовательницу более чем на 12 баллов, но шоу должно было продолжаться. В произвольной программе Трусовой был заявлен прыжковый набор, какого взрослое женское катание еще не видело, - четверной лутц (сложнейший прыжок в мировом фигурном катании на текущий момент), два четверных тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом, каскады тройной лутц - тройной риттбергер, тройной лутц с тройным сальховом через ойлер, а также двойной аксель и тройной флип. Соперницам в принципе можно было не выходить на старт. А после того, как Александра чистейшим образом выполнила все четверные (первый в истории женского катания случай чистого исполнения трех четверных в одном прокате), стало понятно, что и мировые рекорды не устоят. "Таких цифр не видел никогда" При этом произвольный прокат Трусовой в Братиславе нельзя назвать идеальным. При исполнении каскада лутц-риттбергер спортсменка допустила неловкое приземление с первого прыжка, из-за чего на втором удалось скрутить лишь два оборота. Кроме того, на данный момент Александра получает "детские" баллы за компоненты, и со временем они также могут вырасти. К примеру, на "Ондрей Непела Трофи" судьи поставили ей по второй оценке 32,20 балла в короткой программе и 65,44 в произвольной, и это уже лучше того, что получала Трусова в юниорах. За произвольную программу Александра получила невероятные 163,78 балла (из них 98,34 - за технику, что также является рекордом), по сумме - 238,69. Трусова забрала себе мировые рекорды в данных дисциплинах, которые ранее были у Загитовой (158,50 и 238,43 соответственно). Единственный рекорд, который не принадлежит российским фигуристкам, удерживает японка Рика Кихира - 83,97 балла. Второе место на турнире в Словакии заняла японка Каори Сакамото (194,42), третье - южнокореянка Ким Ха Ныль (182,50).

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