{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
St. Petersburg Open

Теннисист Медведев рад впервые в карьере выйти в финал турнира в России

В решающем матче на турнире в Санкт-Петербурге Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев признался, что рад впервые в карьере сыграть в финале турнира на родине в России. Об этом он заявил журналистам.

В субботу Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open со счетом 7:5, 7:5.

"Это будет мой первый финал в России - я очень этому рад, - сказал Медведев. - Также хочу поздравить с днем рождения папу, надеюсь, он насладился моим теннисом. А остальное я скажу ему вечером дома".

В финале, который пройдет в воскресенье, Медведев сыграет с хорватским теннисистом Борной Чоричем, посеянным на турнире под четвертым номером.

"Финал будет интересным. Это важный матч для нас обоих, но я впервые буду в ранге фаворита", - отметил Медведев.

Теги
St. Petersburg Open
Бокс
Боксерский поединок Лебедев - Макабу может пройти в России
Россиянин намерен возобновить карьеру ради боя с конголезцем
Читать полностью