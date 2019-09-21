Теннисист Медведев рад впервые в карьере выйти в финал турнира в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев признался, что рад впервые в карьере сыграть в финале турнира на родине в России. Об этом он заявил журналистам.

В субботу Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open со счетом 7:5, 7:5.

"Это будет мой первый финал в России - я очень этому рад, - сказал Медведев. - Также хочу поздравить с днем рождения папу, надеюсь, он насладился моим теннисом. А остальное я скажу ему вечером дома".

В финале, который пройдет в воскресенье, Медведев сыграет с хорватским теннисистом Борной Чоричем, посеянным на турнире под четвертым номером.

"Финал будет интересным. Это важный матч для нас обоих, но я впервые буду в ранге фаворита", - отметил Медведев.