Боксерский поединок Лебедев - Макабу может пройти в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Бой между бывшим чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и конголезцем Илунгой Макабу может пройти в России. Об этом Лебедев заявил ТАСС в Екатеринбурге, где проходит чемпионат мира.

Ранее Лебедев заявил, что готов возобновить карьеру ради боя с Макабу.

"Я приехал, чтобы поговорить об этом бое с федерацией. Может ли этот поединок пройти в России? Да", - сказал Лебедев.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, выиграв у американца Майка Уилсона решением судей.

Макабу в двух последних поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина. В настоящий момент 31-летний конголезский боксер владеет серебряным титулом Всемирного боксерского совета (WBC), в его активе 26 побед (24 нокаутом), 2 поражения.