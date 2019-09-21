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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" со счетом 8:0 в матче чемпионата Англии

Это самая крупная победа "Сити" в премьер-лиге в истории
Автор хет-трика Бернарду Силва AP Photo/Rui Vieira
Описание
Автор хет-трика Бернарду Силва
© AP Photo/Rui Vieira

ТАСС, 21 сентября. Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Уотфорд" со счетом 8:0 в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Голы забили Давид Сильва (1-я минута), Серхио Агуэро (7, с пенальти), Рияд Марез (12), Бернарду Силва (15, 49, 60), Николас Отаменди (18) и Кевин Де Брёйне (85).

"Манчестер Сити" забил пять голов за 18 минут, что является рекордом АПЛ. Полузащитник клуба из Манчестера Бернарду Силва стал третьим португальцем, сумевшим оформить хет-трик в матче АПЛ, после Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Диогу Жоты ("Вулверхэмптон").

"Манчестер Сити" одержал свою самую крупную победу в АПЛ в истории. Клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Уотфорд" идет на последнем, 20-м месте, имея в активе 2 очка. Лидирует "Ливерпуль" (15 очков), при этом у подопечных Юргена Клоппа есть матч в запасе.

В следующем туре 28 сентября "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Эвертоном", 24 сентября клуб из Манчестера в гостях встретится с "Престоном" в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. "Уотфорд" в седьмом туре АПЛ 28 сентября сыграет в гостях с "Вулверхэмптоном", а 24 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги примет "Суонси".

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