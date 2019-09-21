"Севастополь" крупно победил "Инкомспорт" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Клуб "Севастополь" со счетом 6:3 выиграл на своем поле у "Инкомспорта" из Ялты в матче 6-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).

Мячи у хозяев на счету Алексея Яблонского (19-я минута), Алексея Ткача (21), Игоря Рогованова (28, 50), Владислава Цоя (45, 61), у гостей отличились Рамиль Гасанов (7), Тимур Шадрин (43) и Адам Осмаев (52).

Остальные матчи тура завершились с такими результатами: "Фаворит - ВД Кафа" - "Океан" - 2:1, "Кызылташ" - "Крымтеплица" - 1:1, "Евпатория" - "ТСК-Таврия" - 0:0.

В турнирной таблице после шестого тура лидирует "Севастополь" - 13 очков, далее следуют "ТСК-Таврия" - (12), "Евпатория" (11), "Фаворит - ВД Кафа" и "Крымтеплица" (по 9), "Кызылташ" (8), "Инкомспорт" (3), "Океан" (1).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".