Теннисист Чорич ожидает интересный финал против Медведева на турнире в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев хорошо выступал прошедшим летом, финал турнира в Санкт-Петербурге против него будет интересным. Об этом журналистам заявил хорватский теннисист Борна Чорич.

В воскресенье Чорич сыграет с Медведевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. В полуфинале хорват обыграл португальца Жуао Соузу со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Медведев победил белоруса Егора Герасимова - 7:5, 7:5.

"Очень рад выйти в финал этого турнира. Провел в Петербурге три хороших матча, а субботний стал вообще одним из лучших в сезоне. Лучший после "Ролан Гаррос" - совершенно точно", - сказал Чорич.

"Финал против Медведева будет интересным. Он провел невероятное лето. А его финал против Надаля на US Open я смотрел", - добавил Чорич.

Медведев в нынешнем сезоне выиграл турнир в Болгарии и "Мастерс" в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.