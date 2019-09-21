Фигуристка Трусова расстроена, что ей не удалось сделать каскад лутц-риттбергер

ТАСС, 21 сентября. Фигуристка Александра Трусова, обновившая два мировых рекорда, расстроена не совсем чистым каскадом тройной лутц - тройной риттбергер в произвольной программе на турнире "Ондрей Непела Трофи". Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

15-летняя Трусова одержала победу на предсезонном турнире ISU в Словакии и установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов. Фигуристка впервые в истории женского одиночного катания смогла чисто выполнить три четверных прыжка в произвольной программе.

"У меня получилось [сделать] три четверных [прыжка], рада, что мне наконец-то удалось это на международном уровне. Расстроилась, что не получилось сделать каскад лутц-риттбергер, но буду работать. Надеюсь, все получится", - сказала Трусова.

"На тренировочной арене была маленькая площадка по сравнению с той, на которой мы выступали, поэтому на тренировках у меня не получались [четверные прыжки] - я постоянно врезалась в бортики. Но потом я на разминке все сделала, и на прокате все получилось", - добавила фигуристка.

Турнир в Словакии стал первым для Трусовой на взрослом уровне, она двукратная чемпионка мира среди юниоров. Кроме того, в ее активе две победы на первенстве России среди юниоров, четыре выигранных этапа юниорского Гран-при, а также золото финала серии.