"Чертаново" проиграло "Шиннику" в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 21 сентября. Московский клуб "Чертаново" со счетом 0:1 уступил ярославскому "Шиннику" в матче 14-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол в матче забил Василий Алейников на 41-й минуте.

В субботу столичный "Спартак-2" продлил серию без побед до пяти матчей (четыре поражения и одна ничья), уступив дома нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 0:3. Лидер чемпионата московское "Торпедо" дома обыграло томскую "Томь" (2:1).

В турнирной таблице "Чертаново" занимает шестое место, набрав после 14 матчей 22 очка, "Шинник" располагается на пятой строчке, в активе команды 23 очка. Лидирует в чемпионате московское "Торпедо", набравшее после 14 туров 37 очков.

В следующем туре 29 сентября "Чертаново" на выезде сыграет с владивостокским "Лучом", а 25 сентября в рамках 1/16 Кубка России встретится дома с "Оренбургом". "Шинник" 25 сентября дома примет "Сочи" в рамках Кубка России, а 29 сентября на домашнем поле сыграет со "Спартаком-2".

Результаты других матчей игрового дня:

"Нижний Новгород" - "Авангард" (Курск) -1:1;

"Мордовия" (Саранск) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:0;

"Чайка" (Ростовская область) - "Краснодар-2" - 1:1;

"Армавир" - "Луч" - 0:0;

"Балтика" (Калининград) - "Ротор" (Волгоград) - 2:1;

"Факел" (Воронеж) - "Химки" (Московская область) - 0:3.