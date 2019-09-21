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КХЛ

Московское "Динамо" одержало победу над рижским "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1, дубль на счету Андре Петерссона
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло рижское "Динамо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве.

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В составе победителей шайбы забросили Андре Петерссон (40-я и 57-я минуты), Кирилл Лямин (40) и Дмитрий Яшкин (59). У проигравших отличился Нериюс Алишаускас (59).

Московское "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после девяти матчей. "Динамо" из Риги идет десятым на Западе, имея в активе 6 очков после восьми встреч.

В следующем матче 26 сентября московское "Динамо" на выезде сыграет против "Сочи", рижское 23 сентября в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".

Результаты других матчей игрового дня:

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:0;

"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2;

"Северсталь" - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:4;

"Сочи" - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 ОТ;

"Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 5:0.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь850200125-1314
2СКА851000219-1612
3ЦСКА851001124-1113
4Торпедо1042000430-2612
5Динамо Мск941010322-2311
6Сочи940011321-2410
7Спартак1030003426-269
8Динамо Мн831000424-218
9Локомотив730000419-226
10Динамо Р812000515-276
11Йокерит720001421-255
12Северсталь910101619-305
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист943100131-2116
2Салават Юлаев850010218-1611
3Ак Барс760000125-1412
4Авангард841001221-1911
5Трактор1032001418-1911
6Барыс850000315-1210
7Сибирь840011218-1710
8Адмирал831000414-198
9Нефтехимик930001519-227
10Куньлунь820101416-197
11Металлург Мг920010615-235
12Амур900003612-223

 

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