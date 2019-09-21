Московское "Динамо" одержало победу над рижским "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло рижское "Динамо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве.
В составе победителей шайбы забросили Андре Петерссон (40-я и 57-я минуты), Кирилл Лямин (40) и Дмитрий Яшкин (59). У проигравших отличился Нериюс Алишаускас (59).
Московское "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после девяти матчей. "Динамо" из Риги идет десятым на Западе, имея в активе 6 очков после восьми встреч.
В следующем матче 26 сентября московское "Динамо" на выезде сыграет против "Сочи", рижское 23 сентября в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".
Результаты других матчей игрового дня:
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:0;
"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2;
"Северсталь" - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:4;
"Сочи" - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 ОТ;
"Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 5:0.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|8
|5
|0
|2
|0
|0
|1
|25-13
|14
|2
|СКА
|8
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|19-16
|12
|3
|ЦСКА
|8
|5
|1
|0
|0
|1
|1
|24-11
|13
|4
|Торпедо
|10
|4
|2
|0
|0
|0
|4
|30-26
|12
|5
|Динамо Мск
|9
|4
|1
|0
|1
|0
|3
|22-23
|11
|6
|Сочи
|9
|4
|0
|0
|1
|1
|3
|21-24
|10
|7
|Спартак
|10
|3
|0
|0
|0
|3
|4
|26-26
|9
|8
|Динамо Мн
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|24-21
|8
|9
|Локомотив
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|10
|Динамо Р
|8
|1
|2
|0
|0
|0
|5
|15-27
|6
|11
|Йокерит
|7
|2
|0
|0
|0
|1
|4
|21-25
|5
|12
|Северсталь
|9
|1
|0
|1
|0
|1
|6
|19-30
|5
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|9
|4
|3
|1
|0
|0
|1
|31-21
|16
|2
|Салават Юлаев
|8
|5
|0
|0
|1
|0
|2
|18-16
|11
|3
|Ак Барс
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|25-14
|12
|4
|Авангард
|8
|4
|1
|0
|0
|1
|2
|21-19
|11
|5
|Трактор
|10
|3
|2
|0
|0
|1
|4
|18-19
|11
|6
|Барыс
|8
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|15-12
|10
|7
|Сибирь
|8
|4
|0
|0
|1
|1
|2
|18-17
|10
|8
|Адмирал
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|14-19
|8
|9
|Нефтехимик
|9
|3
|0
|0
|0
|1
|5
|19-22
|7
|10
|Куньлунь
|8
|2
|0
|1
|0
|1
|4
|16-19
|7
|11
|Металлург Мг
|9
|2
|0
|0
|1
|0
|6
|15-23
|5
|12
|Амур
|9
|0
|0
|0
|0
|3
|6
|12-22
|3