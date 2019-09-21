Московское "Динамо" одержало победу над рижским "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло рижское "Динамо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве.

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В составе победителей шайбы забросили Андре Петерссон (40-я и 57-я минуты), Кирилл Лямин (40) и Дмитрий Яшкин (59). У проигравших отличился Нериюс Алишаускас (59).

Московское "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после девяти матчей. "Динамо" из Риги идет десятым на Западе, имея в активе 6 очков после восьми встреч.

В следующем матче 26 сентября московское "Динамо" на выезде сыграет против "Сочи", рижское 23 сентября в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".

Результаты других матчей игрового дня:

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:0;

"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2;

"Северсталь" - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:4;

"Сочи" - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 ОТ;

"Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 5:0.