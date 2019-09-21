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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Российские боксеры заняли второе место в медальном зачете на чемпионате мира

Победу одержали представители Узбекистана
Глеб Бакши Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глеб Бакши
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошел в Екатеринбурге.

Россияне завоевали три золотые и одну бронзовую медали. Победителями турнира стали Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Бронзовая медаль в активе Максима Бабанина (свыше 91 кг).

Победу в общем зачете одержали представители Узбекистана, которые завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Третье место заняли спортсмены из Казахстана (1-1-4).

Россияне Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг) и Георгий Кушиташвили (до 81 кг) уступили в четвертьфинальных поединках. Россиянин Василий Егоров (до 52 кг) завершил борьбу на стадии 1/8 финала.

Соревнования проходили с 7 по 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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