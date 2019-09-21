Чемпионы мира по боксу из России получат по 5 млн рублей и автомобили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российские боксеры, завоевавшие золотые медали чемпионата мира в Екатеринбурге, получат по 5 млн рублей и автомобили. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в субботу после завершения турнира.

В субботу золотые награды завоевали Андрей Замковой в весовой категории до 69 кг, Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

"Тренерский штаб очень хорошо провел турнир, их также ждет премия. Премия за золотую награду [для боксеров] - 5 млн рублей и автомобили", - сказал Кремлев.

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав три золотые и бронзовую награды.