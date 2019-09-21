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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Колобков: чемпионат мира в Екатеринбурге стал праздником для любителей бокса

Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября
Министр спорта РФ Павел Колобков (справа в нижнем ряду) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков (справа в нижнем ряду)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по боксу, завершившийся в Екатеринбурге, стал настоящим праздником для всех любителей этого вида спорта. Такое мнение ТАСС в субботу высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

"Поздравляю с достойным проведением чемпионата мира по боксу Свердловскую область и лично губернатора Евгения Куйвашева, а также Международную ассоциацию бокса и Федерацию бокса России. Поздравляю наших спортсменов с отличным результатом, это был настоящий праздник для всех любителей бокса. Четыре часа соревнований пролетели незаметно и на одном дыхании. Уверен, что все зрители получили настоящее удовольствие", - сказал Колобков.

Сборная России на домашнем чемпионате мира завоевала четыре медали - три золотые и бронзовую.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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