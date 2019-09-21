Колобков: чемпионат мира в Екатеринбурге стал праздником для любителей бокса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по боксу, завершившийся в Екатеринбурге, стал настоящим праздником для всех любителей этого вида спорта. Такое мнение ТАСС в субботу высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Российские боксеры заняли второе место в медальном зачете на чемпионате мира

Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

"Поздравляю с достойным проведением чемпионата мира по боксу Свердловскую область и лично губернатора Евгения Куйвашева, а также Международную ассоциацию бокса и Федерацию бокса России. Поздравляю наших спортсменов с отличным результатом, это был настоящий праздник для всех любителей бокса. Четыре часа соревнований пролетели незаметно и на одном дыхании. Уверен, что все зрители получили настоящее удовольствие", - сказал Колобков.

Сборная России на домашнем чемпионате мира завоевала четыре медали - три золотые и бронзовую.