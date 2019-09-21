AIBA назвала чемпионат мира по боксу в России лучшим в истории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) назвала чемпионат мира, который завершился в Екатеринбурге, лучшим в истории. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в субботу после завершения турнира.

Чемпионат мира проходил с 7 по 21 сентября на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо".

"Руководство AIBA назвало чемпионат мира лучшим в истории. Очень хорошо, что такая оценка совпала с успешным выступлением нашей команды", - сказал Кремлев.

Первый чемпионат мира прошел в 1974 году. С 1989 года турниры проходят с периодичностью в два года.

В июне Международный олимпийский комитет (МОК) лишил AIBA признания, поэтому на турнире в России не разыгрывались олимпийские лицензии. Боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио МОК проведет самостоятельно.