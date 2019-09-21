Успех и высокий уровень. Россияне завоевали четыре медали на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Российские боксеры заняли второе место в медальном зачете чемпионата мира, который завершился в субботу в Екатеринбурге. На счету российской сборной три золотые и одна бронзовая медали. Обладателями золотых медалей стали Андрей Замковой (в весовой категории до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Днем ранее бронзовую медаль завоевал Максим Бабанин, не сумевший пробиться в финал в весовой категории свыше 91 кг.

Победу в общекомандном зачете одержали представители Узбекистана, которые завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Третье место заняли спортсмены из Казахстана (1-1-4). Турнир стал более успешным для сборной России, чем предыдущее мировое первенство в немецком Гамбурге. Тогда команда завоевала серебряную и бронзовую награды. Их обладателями стали Евгений Тищенко и Тамир Галанов соответственно. На одном дыхании Соревнования в заключительный день турнира прошли на одном дыхании, признался в беседе с ТАСС министр спорта РФ Павел Колобков. "Поздравляю с достойным проведением чемпионата мира по боксу Свердловскую область и лично губернатора Евгения Куйвашева, а также Международную ассоциацию бокса и Федерацию бокса России. Поздравляю наших спортсменов с отличным результатом, это был настоящий праздник для всех любителей бокса. Четыре часа соревнований пролетели незаметно и на одном дыхании. Уверен, что все зрители получили настоящее удовольствие", - сказал Колобков. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что обладатели золотых медалей получат премии 5 млн рублей и автомобили. "Тренерский штаб очень хорошо провел турнир, их также ждет премия. Премия за золотую награду [для боксеров] - 5 млн рублей и автомобили", - сказал Кремлев. Международная ассоциация бокса (AIBA) назвала мировое первенство лучшим в истории. "Очень хорошо, что такая оценка совпала с успешным выступлением нашей команды", - сказал Кремлев. Отбор на Игры Турнир в Екатеринбурге не имел статус квалификации к летним Олимпийским играм в Токио. В связи с этим российским боксерам еще придется побороться за путевки на Игры весной 2020 года. Кремлев заявил, что болельщики могут надеяться на достойный результат команды на Играх в Токио.

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