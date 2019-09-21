Словенские волейболисты сыграют с россиянами в четвертьфинале чемпионата Европы

ТАСС, 21 сентября. Мужская сборная Словении по волейболу переиграла команду Болгарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Любляне.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:27, 25:17, 25:16, 25:17). В четвертьфинале команда Словении сыграет 23 сентября со сборной России, которая ранее победила греков (3-0).

В других матчах 1/8 финала команда Германии обыграла сборную Нидерландов (3-1), сербы оказались сильнее чехов (3-0), команда Франции выиграла у сборной Финляндии (3-0), поляки - у испанцев (3-0). Позднее в субботу завершится матч между командами Бельгии и Украины. Заключительная встреча 1/8 финала пройдет в воскресенье, сыграют команды Турции и Италии.

Четвертьфинальные матчи пройдут 23 и 24 сентября.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Соревнования завершатся 29 сентября.