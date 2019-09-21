{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Барселона" проиграла "Гранаде" в первом матче Месси после травмы

Встреча прошла в Гранаде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля
Футболист "Гранады" Монторо и "Барселоны" Лионель Месси EPA-EFE/MIGUEL ANGEL MOLINA
Описание
Футболист "Гранады" Монторо и "Барселоны" Лионель Месси
© EPA-EFE/MIGUEL ANGEL MOLINA

ТАСС, 21 сентября. Футболисты "Барселоны" со счетом 0:2 уступили "Гранаде" в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Гранаде в присутствии 18880 зрителей.

Голы в матче забили Рамон Азиз (2-я минута) и Вадильо (65, с пенальти). Первый матч после травмы провел капитан "Барселоны" Лионель Месси, заменивший на 46-й минуте встречи Карлеса Переса. Аргентинец получил травму перед предсезонным турниром в США в начале августа.

"Барселона" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков после пяти матчей. "Гранада" поднялась на первое место, имея в активе 10 очков. "Барселона" показала худший результат в первых пяти турах чемпионатов страны за 25 лет, в сезоне-1994/95 каталонцы также набрали семь очков после пяти матчей, тогда командой руководил Йохан Кройф.

В следующем туре "Барселона" дома сыграет с "Вильярреалом", а "Гранада" в гостях встретится с "Вальядолидом". Обе встречи пройдут 24 сентября.

Летние олимпийские виды спорта
Сборная России стартует на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Великобритании
Соревнования завершатся 29 сентября
Читать полностью