Женская сборная России стала второй в стрельбе из винтовки на ЧЕ

ТАСС, 21 сентября. Женская сборная России завоевала серебряные медали в командном турнире по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Соревнования проходят в итальянской Болонье.

Россиянки набрали 3519 баллов. В составе команды выступали Полина Хорошева, Мария Иванова и Юлия Зыкова. Победу одержали представительницы Норвегии, которые установили мировой рекорд (3531). Замкнули тройку призеров немецкие спортсменки (3512).

Также в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м россиянин Никита Суханов завоевал бронзовую медаль, набрав 26 очков. Победу одержал итальянец Риккардо Маццетти (34), вторым стал немец Кристиан Райтц (31).

Соревнования завершатся 26 сентября.