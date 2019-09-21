"Витесс" под руководством тренера Слуцкого одержал волевую победу над "Фортуной"

ТАСС, 22 сентября. Футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 4:2 обыграл "Фортуну" в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Арнеме.

В составе победителей голы забили Тим Матавж (59-я минута), Брайан Линссен (81 и 83) и Матуш Беро (90+1). У проигравших отличились Марк Димерс (25) и Мартин Анга (62).

"Витесс" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 14 очков после семи матчей. Подопечные Слуцкого опережают "Аякс" на одно очко, при этом у амстердамского клуба две игры в запасе. "Фортуна" идет на предпоследнем, 17-м месте, имея в активе два очка.

Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия" и возглавлял сборную России. В январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

В следующем туре 29 сентября "Витесс" на выезде сыграет с "Валвейком", а "Фортуна" 25 сентября встретится с "Аяксом".