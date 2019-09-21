Матч ЦСКА - "Краснодар" и еще три встречи завершат программу 10-го тура РПЛ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Программа 10-го тура чемпионата России по футболу завершится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной встрече занимающий четвертое место в турнирной таблице ЦСКА примет располагающийся на второй строчке "Краснодар". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Для обеих команд встреча на "ВЭБ-Арене" станет первой после провального выступления в стартовом туре группового турнира Лиги Европы. В четверг армейцы в болгарском Разграде крупно уступили местному "Лудогорцу" в матче группы H (1:5). В этот же день краснодарцы в игре группы С потерпели еще более крупное поражение, в гостях пропустив пять безответных мячей от швейцарского "Базеля".

На национальной арене команды выступают более стабильно. Победная серия ЦСКА насчитывает три матча, а беспроигрышная "Краснодара" - восемь (шесть побед и две ничьих). На внутренней арене гости потерпели только одно поражение, уступив в первом туре "Ахмату" со счетом 0:1.

К этому матчу ЦСКА и "Краснодар" подходят с серьезными кадровыми потерями. У армейцев из-за травм встречу пропустят защитники Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Георгий Щенников и Седрик Гогуа, а также полузащитники Алан Дзагоев и Дмитрий Ефремов. Защитник Хёрдур Магнуссон и хавбек Иван Обляков не сыграют в это воскресенье из-за перебора желтых карточек. Кроме того, под вопросом участие во встрече защитника Звонимира Шарлии и нападающего Арнора Сигурдссона.

Список травмированных у "Краснодара" короче, но все игроки из него являются ключевыми для команды - это полузащитники Юрий Газинский и Реми Кабелла, а также крайний нападающий Виктор Классон. Кроме того, из-за дисквалификации против армейцев не сыграет хавбек Тонни Виллена.

Предстоящий матч станет 20-м в истории противостояния ЦСКА и "Краснодара" во всех турнирах. В 19 предыдущих встречах зафиксировано статистическое равенство - команды одержали по семь побед, еще пять раз они свели игры к ничейному исходу. В прошлом розыгрыше чемпионата России краснодарцы одержали две победы над москвичами (2:1 - на выезде, 2:0 - дома).

Утренник "Локомотива" в Оренбурге

Занимающий пятую строчку "Локомотив" представляет Россию в главном еврокубковом турнире - Лиге чемпионов. В отличие от ЦСКА и "Краснодара", проигравших на старте Лиги Европы, команда главного тренера Юрия Семина на этой неделе на международной арене одержала победу - со счетом 2:1 в Германии был обыграл леверкузенский "Байер". Железнодорожникам предстоит еще один выезд, на стадионе "Газовик" в Оренбурге они встретятся с одноименной командой, которая после серии из семи игр без побед (пять поражений и две ничьих) выиграла две встречи кряду.