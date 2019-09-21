Матч ЦСКА - "Краснодар" и еще три встречи завершат программу 10-го тура РПЛ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Программа 10-го тура чемпионата России по футболу завершится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной встрече занимающий четвертое место в турнирной таблице ЦСКА примет располагающийся на второй строчке "Краснодар". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Для обеих команд встреча на "ВЭБ-Арене" станет первой после провального выступления в стартовом туре группового турнира Лиги Европы. В четверг армейцы в болгарском Разграде крупно уступили местному "Лудогорцу" в матче группы H (1:5). В этот же день краснодарцы в игре группы С потерпели еще более крупное поражение, в гостях пропустив пять безответных мячей от швейцарского "Базеля".
На национальной арене команды выступают более стабильно. Победная серия ЦСКА насчитывает три матча, а беспроигрышная "Краснодара" - восемь (шесть побед и две ничьих). На внутренней арене гости потерпели только одно поражение, уступив в первом туре "Ахмату" со счетом 0:1.
К этому матчу ЦСКА и "Краснодар" подходят с серьезными кадровыми потерями. У армейцев из-за травм встречу пропустят защитники Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Георгий Щенников и Седрик Гогуа, а также полузащитники Алан Дзагоев и Дмитрий Ефремов. Защитник Хёрдур Магнуссон и хавбек Иван Обляков не сыграют в это воскресенье из-за перебора желтых карточек. Кроме того, под вопросом участие во встрече защитника Звонимира Шарлии и нападающего Арнора Сигурдссона.
Список травмированных у "Краснодара" короче, но все игроки из него являются ключевыми для команды - это полузащитники Юрий Газинский и Реми Кабелла, а также крайний нападающий Виктор Классон. Кроме того, из-за дисквалификации против армейцев не сыграет хавбек Тонни Виллена.
Предстоящий матч станет 20-м в истории противостояния ЦСКА и "Краснодара" во всех турнирах. В 19 предыдущих встречах зафиксировано статистическое равенство - команды одержали по семь побед, еще пять раз они свели игры к ничейному исходу. В прошлом розыгрыше чемпионата России краснодарцы одержали две победы над москвичами (2:1 - на выезде, 2:0 - дома).
Утренник "Локомотива" в Оренбурге
Занимающий пятую строчку "Локомотив" представляет Россию в главном еврокубковом турнире - Лиге чемпионов. В отличие от ЦСКА и "Краснодара", проигравших на старте Лиги Европы, команда главного тренера Юрия Семина на этой неделе на международной арене одержала победу - со счетом 2:1 в Германии был обыграл леверкузенский "Байер". Железнодорожникам предстоит еще один выезд, на стадионе "Газовик" в Оренбурге они встретятся с одноименной командой, которая после серии из семи игр без побед (пять поражений и две ничьих) выиграла две встречи кряду.
Для москвичей эта игра, которая начнется в 11:30 по московскому времени, станет третьей за девять дней. Помимо плотности календаря столичная команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами - из-за травм встречу гарантированно пропустят полузащитник Антон Миранчук, нападающий Джефферсон Фарфан, а также защитники Михаил Лысов и Борис Ротенберг. Также под вопросом появление на поле хавбека Алексея Миранчука и игрока центральной зоны обороны Соломона Кверквелии. У "Оренбурга", который располагается на 13-й позиции, потеря всего одна - из-за перебора желтых карточек против серебряного призера прошлого сезона не сыграет нападающий Тимур Аюпов.
Предстоящий матч станет шестым в истории встреч "Локомотива" и "Оренбурга". До этого железнодорожники одержали две победы, потерпев одно поражение и два раза поделив очки с соперником. Единственную победу "Оренбург" одержал дома во встрече первого круга чемпионата России сезона-2018/19 (1:0), во втором круге победили уже москвичи (2:1).
Встреча Хохлова и Точилина
В 14:00 мск на стадионе в Петровском парке начнется матч между "Динамо" и "Сочи", которые занимают 11-е и 16-е места соответственно. В этой встрече интересным выглядит противостояние главных тренеров, Дмитрия Хохлова и Александра Точилина, которые с 2007 по 2008 год вместе играли за бело-голубых. В общей сложности наставник сочинцев провел в составе московского клуба 14 лет, тогда как его оппонент выступал за него на протяжении пяти лет. При этом "Динамо" не является чужим клубом сразу для пяти игроков "Сочи": в разные годы за москвичей выступали вратарь Евгений Фролов, защитники Никита Калугин и Кирилл Заика, а также полузащитники Ибрагим Цаллагов и Кристиан Нобоа.
В игре с дебютантом премьер-лиги "Динамо" имеет возможность продлить трехматчевую беспроигрышную серию (две ничьих и победа), которая началась 24 августа, в активе "Сочи" на данный момент всего одна победа, одержанная в восьмом туре в Казани над "Рубином" (3:0). В остальных встречах клуб из Краснодарского края потерпел пять поражений и три раза сыграл вничью. Что касается кадровых потерь, Хохлов, скорее всего, не сможет рассчитывать на продолжающих восстановление от травм защитника Тони Шунича, полузащитника Антона Соснина и нападающего Клинтона Н'Жи. Точилин будет обходиться без дисквалифицированного Цаллагова, а также травмированных Заики и форварда Максима Барсова.
С учетом того, что "Сочи" был создан в 2018 году на базе петербургского "Динамо" и за один сезон завоевал право выйти из второго по силе дивизиона российского футбола в РПЛ, а москвичи в прошлом сезоне выступали в премьер-лиге, предстоящая встреча станет первой в истории их противостояния.
Занимающие восьмое и девятое места в турнирной таблице "Арсенал" и "Урал" в Туле начнут свой матч в 16:30 мск. На данный момент в активе обеих команд по 13 очков. В том случае, если в этой встрече будет выявлен победитель, он сумеет подняться на шестую строчку, обойдя "Уфу" и "Спартак", которые к 10-му туру набрали по 14 очков. Единственным футболистом в составе обеих команд, который не сможет выйти на поле, является отбывающий дисквалификацию защитник гостей Вараздат Ароян.
Воскресная игра станет 11-й в истории встреч "Арсенала" и "Урала". Пять раз их матчи заканчивались вничью, четыре раза сильнее был клуб из Екатеринбурга, один раз верх взяли туляки. В прошлом сезоне команды провели четыре игры - чемпионате и Кубке России по разу была зафиксирована ничья, еще по одному разу в каждом из турниров побеждал "Урал".