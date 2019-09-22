"Ответственный и целеустремленный". Министру спорта РФ Павлу Колобкову исполняется 50 лет

В 2000 году Колобков стал чемпионом Олимпийских игр в фехтовании на шпагах, а в октябре 2016-го был назначен на пост министра спорта

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в фехтовании на шпагах, министр спорта РФ Павел Колобков в воскресенье отмечает юбилей. Представители спортивных федераций, а также глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков с теплотой отзываются о знаменитом в прошлом спортсмене.

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Спортивный путь Колобкова начался в детстве и обрел по-настоящему серьезные очертания в 1985 году. Тогда он в возрасте 15 лет дебютировал на взрослом чемпионате СССР и показал достойный результат, став 27-м. В 1987-м Колобков выиграл свое первое юниорское первенство мира, а через год сумел защитить титул. Это позволило ему попасть в заявку сборной СССР на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле, на которых ему удалось завоевать бронзовую медаль командного турнира. После Игр карьера Колобкова стремительно пошла вверх. На взрослых чемпионатах мира 1989 и 1990 годов он становился третьим (по одному разу - в командном и личном турнирах), а уже в 1991-м завоевал первый титул чемпиона мира в командной шпаге. На Олимпиаде-1992 в Барселоне Колобков в составе Объединенной команды, в которую входили спортсмены из бывших республик СССР, также сумел улучшить свои результаты, став обладателем двух наград (командной бронзы и серебра в личном турнире). После возвращения из Испании Колобков добавил в свой актив еще две золотые медали мировых первенств (1993, 1994), а спустя два года принял участие в третьих Олимпийских играх, привезя из Атланты серебро в командной шпаге. Также в 1996 году он впервые стал победителем чемпионата Европы, однако затем последовало небольшое затишье. Вплоть до Олимпиады-2000 в Сиднее ему удалось выиграть лишь золото европейского первенства того же года. Впрочем, как оказалось, это было затишье перед бурей, а на Играх в Австралии Колобков стал олимпийским чемпионом, одержав победу в финале индивидуального турнира над французом Югом Обри. Золото Игр придало Колобкову сил для новых свершений, а в период с 2002 по 2005 год он еще трижды становился чемпионом мира, в 2004 году в пятый раз стал участником Олимпийских игр (Афины), на которых завоевал бронзовую медаль личного турнира. Последним крупным соревнованием в карьере Колобкова стал чемпионат Европы 2006 года, на том турнире он стал обладателем бронзовой награды. С 2007 года он перешел на административную работу, заняв пост заместителя председателя ВФСО "Динамо". За спортивную карьеру Колобков завоевал 26 медалей различных турниров, кроме того, он останется в истории фехтования как один из немногих спортсменов, кому удалось завоевать награды на каждой Олимпиаде, в которой принимал участие. Упорство и чемпионские качества После завершения карьеры Колобков не оставил спорт. В период с 2010 по 2016 год он занимал пост заместителя министра спорта РФ (данную должность в то время занимал Виталий Мутко), в 2012-м возглавлял российскую спортивную делегацию на Играх в Лондоне. А в октябре 2016 года указом президента России Колобков был назначен на пост министра спорта. За время руководства Колобкова российским спортом удалось решить несколько важнейших задач, в частности - было восстановлено членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).