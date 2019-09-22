"Ответственный и целеустремленный". Министру спорта РФ Павлу Колобкову исполняется 50 лет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в фехтовании на шпагах, министр спорта РФ Павел Колобков в воскресенье отмечает юбилей. Представители спортивных федераций, а также глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков с теплотой отзываются о знаменитом в прошлом спортсмене.
Спортивный путь Колобкова начался в детстве и обрел по-настоящему серьезные очертания в 1985 году. Тогда он в возрасте 15 лет дебютировал на взрослом чемпионате СССР и показал достойный результат, став 27-м. В 1987-м Колобков выиграл свое первое юниорское первенство мира, а через год сумел защитить титул. Это позволило ему попасть в заявку сборной СССР на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле, на которых ему удалось завоевать бронзовую медаль командного турнира.
После Игр карьера Колобкова стремительно пошла вверх. На взрослых чемпионатах мира 1989 и 1990 годов он становился третьим (по одному разу - в командном и личном турнирах), а уже в 1991-м завоевал первый титул чемпиона мира в командной шпаге. На Олимпиаде-1992 в Барселоне Колобков в составе Объединенной команды, в которую входили спортсмены из бывших республик СССР, также сумел улучшить свои результаты, став обладателем двух наград (командной бронзы и серебра в личном турнире). После возвращения из Испании Колобков добавил в свой актив еще две золотые медали мировых первенств (1993, 1994), а спустя два года принял участие в третьих Олимпийских играх, привезя из Атланты серебро в командной шпаге.
Также в 1996 году он впервые стал победителем чемпионата Европы, однако затем последовало небольшое затишье. Вплоть до Олимпиады-2000 в Сиднее ему удалось выиграть лишь золото европейского первенства того же года. Впрочем, как оказалось, это было затишье перед бурей, а на Играх в Австралии Колобков стал олимпийским чемпионом, одержав победу в финале индивидуального турнира над французом Югом Обри. Золото Игр придало Колобкову сил для новых свершений, а в период с 2002 по 2005 год он еще трижды становился чемпионом мира, в 2004 году в пятый раз стал участником Олимпийских игр (Афины), на которых завоевал бронзовую медаль личного турнира.
Последним крупным соревнованием в карьере Колобкова стал чемпионат Европы 2006 года, на том турнире он стал обладателем бронзовой награды. С 2007 года он перешел на административную работу, заняв пост заместителя председателя ВФСО "Динамо". За спортивную карьеру Колобков завоевал 26 медалей различных турниров, кроме того, он останется в истории фехтования как один из немногих спортсменов, кому удалось завоевать награды на каждой Олимпиаде, в которой принимал участие.
Упорство и чемпионские качества
После завершения карьеры Колобков не оставил спорт. В период с 2010 по 2016 год он занимал пост заместителя министра спорта РФ (данную должность в то время занимал Виталий Мутко), в 2012-м возглавлял российскую спортивную делегацию на Играх в Лондоне. А в октябре 2016 года указом президента России Колобков был назначен на пост министра спорта. За время руководства Колобкова российским спортом удалось решить несколько важнейших задач, в частности - было восстановлено членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Очень многие, знающие Колобкова лично, говорят о нем как о целеустремленном человеке с твердой волей. Президент ОКР Станислав Поздняков - четырехкратный олимпийский чемпион в фехтовании на саблях, неоднократно встречавшийся с Колобковым в сборной страны, в беседе с ТАСС заявил, что гордится выступлением в одной команде с ним.
"С огромным удовольствием поздравляю с юбилеем моего большого друга, нашего главного человека в спорте - Павла Анатольевича Колобкова, - сказал он. - Я очень горжусь, что долгие годы мы выступали с ним в одной команде, а спустя много лет остаемся в одной команде, с большим удовольствием хочу пожелать ему крепкого сибирского здоровья, новых свершений, всегда оставаться таким целенаправленным и цельным человеком, которым он всегда являлся".
"Павел Анатольевич - олимпийский чемпион, он привык к вызовам, привык бороться с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, - сказал ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. - Он работает в непростых условиях, но не раз доказывал свои чемпионские качества, и не только на дорожке фехтовальщиков. У нас великая страна, которая обладает великим спортивным наследием, и министр спорта - олимпийский чемпион, уверен, нам любые задачи по плечу, если будем действовать, объединяя усилия, в дискуссии, главное - поддерживать друг друга ради одной великой цели. С глубочайшим уважением и наилучшими пожеланиями поздравляю с юбилеем, желаю реализации всех задач, что перед ним стоят, он победитель, свои чемпионские качества он сохранил и на посту министра спорта".
Спортивные навыки помогают на посту министра
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов особенно выделил ответственность Колобкова. "С Павлом Анатольевичем меня связывает работа на протяжении долгих лет, сначала - как со спортсменом, потом - как с функционером федерации, а теперь он министр спорта, - сказал Михайлов ТАСС. - Ну и, конечно, наши контакты продолжаются на этом поприще, должен сказать, что он очень ответственный человек, целеустремленный, хотел бы ему пожелать дальнейших успехов на непростом посту, это огромное хозяйство, беспокойное, я бы сказал, и надо постоянно держать руку на пульсе".
Также Михайлов считает, что навыки, приобретенные Колобковым за время спортивной карьеры, помогают ему на посту министра. "У нас есть славная традиция - поздравлять олимпийских чемпионов, Павел Анатольевич у нас олимпийский чемпион, а до этого у нас чествовали знаком "Почетный член Федерации фехтования России" четырехкратных, трехкратных, двукратных, и теперь он открыл дорогу однократным, - сказал он. - И с этим знаком мы его тоже поздравляем, он памятный и существенный для фехтовальной общественности, ну и также я хотел бы пожелать ему и членам его семьи здоровья, чтобы у него все было замечательно, семья поддерживала его в трудную минуту и просто в работе, он очень ответственный и работоспособный человек, я думаю, что те качества, которые сложились у него, как у фехтовальщика, продолжают помогать ему в его непростой работе".
"Павел Анатольевич обладает такими качествами, как целеустремленность и упорство, - сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. - Хотим пожелать ему, чтобы он видел результаты усилий, которые он прилагает на посту министра спорта, и это сподвигло бы его на новые подвиги во благо российского спорта. И, конечно же, желаем ему здоровья".
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков пожелал Колобкову сохранить энергию для новых свершений. "Хочется пожелать здоровья, энергии, - сказал он. - И, конечно же, успехов, удачи на том непростом посту, который он занимает".