"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" в предсезонном матче НХЛ, Зыков забросил шайбу

ТАСС, 22 сентября. Шайба российского нападающего Валентина Зыкова помогла клубу "Вегас" победить "Сан-Хосе" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Зыков (12-я минута), Макс Пачиоретти (35) и Алекс Тук (41), у "Сан-Хосе" отличился Антти Суомела (36).

За 14 минут 49 секунд на площадке 24-летний Зыков нанес четыре броска (лидер в команде), забросил одну шайбу, провел четыре силовых приема и заработал две штрафные минуты.

Зыков является воспитанником ЦСКА, он провел один сезон в Молодежной хоккейной лиге в составе "Красной Армии". Свою карьеру в Северной Америке нападающий начал в 2012 году, когда был задрафтован клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Бэ-Комо Драккар", где по итогам сезона-2012/13 был признан лучшим новичком чемпионата, набрав 75 очков (40 шайб + 35 передач). В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером "Лос-Анджелесом", в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в "Каролину", перед "Вегасом" также выступал за "Эдмонтон", всего в НХЛ на его счету 40 матчей и 13 очков за результативность (6+7).

В другом матче "Нью-Йорк Рейнджерс" без Артемия Панарина уступили "Филадельфии" на выезде со счетом 1:4. Ворота "Рейнджерс" защищал 23-летний Игорь Шестеркин, он отбил 36 из 40 бросков (90,0%). Новичок "Рейнджерс" Виталий Кравцов сыграл 15 с половиной минут, отметившись одним бросков и силовым приемом. 22-летний защитник "Филадельфии" Иван Проворов, неделю назад подписавший новый контракт и ставший самым высокооплачиваемым защитником из России в истории НХЛ, провел на площадке 22 минуты 20 секунд, отдал голевую передачу, нанес три броска, дважды заблокировал броски соперников и совершил два силовых приема.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 3 октября по московскому времени.