Американского бойца Стивенса забросали мусором после боя UFC с мексиканцем Родригесом

ТАСС, 22 сентября. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенс не смог продолжить поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Мехико по состоянию здоровья, после чего покинул арену под свист болельщиков, которые бросали в спортсмена мусор, бутылки и попкорн.

Поединок Стивенса с мексиканцем Яиром Родригесом, который был главным на турнире UFC Fight Night 159 в Мехико, был признан несостоявшимся. В одном из моментов мексиканец отмахиваясь задел лицо Стивенса и попал ему пальцем в глаз. После инцидента Стивенс несколько минут пытался прийти в себя, но врачи приняли решение снять его с боя по состоянию здоровья.

Болельщики на заполненной "Мехико-Арене", которая вмещает 22,3 тыс. зрителей, начали бурно выражать негодование поведением американца и результатом поединка, который продлился около 20 секунд. Зрители гудели, бросали бутылки и бокалы с напитками и попкорном, в подтрибунное помещение Стивенс отправился под прикрытием охраны.