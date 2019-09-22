Павлюченкова проиграла Осаке в финале турнира WTA в Японии

Россиянка впервые с мая 2018 года пробилась в финал турнира WTA. Кроме того, в предыдущий раз Павлюченкова проигрывала в финалах именно на турнире в Японии в 2017 году, который проходил тогда в Токио, россиянка уступила титул датчанке Каролин Возняцки.

Осака в третий раз играла в финале данного турнира. Ранее в решающих матчах она проигрывала Возняцки (2016 год) и чешке Каролине Плишковой в прошлом году.

Японка занимает четвертое место в рейтинге WTA, Павлюченкова - 41-е. По итогам турнира Павлюченкова заработала 305 рейтинговых очков и поднимется на 36-ю строчку в обновленной версии, которая будет опубликована в понедельник, она опередит Екатерину Александрову (39-е место) и станет первой ракеткой России в женском одиночном разряде. Осака завоевала четвертый титул в карьере, две победы из четырех она одержала на турнирах серии Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат США - 2018 и Открытый чемпионат Австралии - 2019.

Ранее спортсменки встречались один раз, когда в четвертьфинале турнира в Гонконге в 2017 году российская теннисистка победила в двух сетах, в итоге россиянка вышла в финал и выиграла турнир. Всего на счету Павлюченковой 12 побед на турнирах WTA, финал в Осаке стал для россиянки 19-м в карьере в одиночном разряде.