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Массовый спорт

Организаторы Московского марафона считают пасмурную погоду прекрасной для его проведения

В забегах примут участие около 30 тыс. участников

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Погода в Москве благоприятна для проведения Московского марафона, она поможет бегунам сохранить комфортный пульс во время забега. Об этом журналистам в воскресенье сообщил директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

Абсолют Московский марафон стартовал в столице. Около 30 тысяч участников пробегут дистанции протяженностью 42,2 км и 10 км.

"Радуемся статистике, в этом году больше участников побежит именно марафонскую дистанцию. Судя по статистике, сегодня будет установлен рекорд России по количеству участников для марафонской дистанции, - сказал Тарасов. - Что касается погоды, то это самая прекрасная погода для бега. Люди смогут бежать спокойно, потому что пульс будет нормальным".

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