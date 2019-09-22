Владимир Никитин выиграл забег на дистанции 10 км в рамках Московского марафона

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Владимир Никитин одержал победу на дистанции 10 км в Московском марафоне. Соревнования проходят в Москве.

Он преодолел дистанцию за 28 минут 51 секунду. Вторым стал Константин Плохотников (29.49), третьим - Дмитрий Неделин (29.52).

В женском зачете первой стала Елена Коробкина (32.26), второй - Наталья Колоскова (33.13), третьей - Светлана Симакова (33.16). Коробкина заняла 21-е место в общем зачете (среди мужчин и женщин).

Помимо дистанции в 10 км, также проходит забег на 42,2 км. Московский марафон является квалификационным забегом чемпионата AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с такими крупнейшими марафонами как Нью-Йоркский, Берлинский, Чикагский, Лондонский, Бостонский и Токийский. Забег впервые был проведен в 2013 году. В 2019 году в забеге принимают участие порядка 30 тыс. человек из 85 стран мира.