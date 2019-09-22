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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистки Свердловской области победили в эстафете на летнем чемпионате России

В составе победительниц выступили Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 22 сентября. /ТАСС/. Женская сборная Свердловской области одержала победу в эстафете 4х6 км на летнем чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском.

Спортсменки Свердловской области преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 46,3 секунды, пробежав три штрафных круга и допустив 13 промахов. В составе победительниц выступили Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Второе место заняла сборная Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры (+36,9, 0+16), третье - команда Приволжского федерального округа (+46,2, 0+8).

Соревнования завершатся 22 сентября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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