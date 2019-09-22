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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Шевнина сломала руку перед стартом эстафеты на летнем чемпионате России

Из-за ее травмы команда Ленинградской области не смогла выступить в гонке
Полина Шевнина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Полина Шевнина
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 22 сентября. /ТАСС/. Биатлонистка Полина Шевнина сломала руку в результате падения на пристрелке перед стартом эстафетной гонки на летнем чемпионате России, который проходит в Чайковском. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шевнина потеряла равновесие, оглянувшись на тренеров, покидая огневой рубеж. Биатлонистка была доставлена в травмпункт, где ей был диагностирован перелом.

Команда Ленинградской области, за которую выступает Шевнина, не смогла выступить в эстафете. Победу в гонке одержала сборная Свердловской области, последний этап за нее бежала Екатерина Глазырина, которая в феврале возобновила карьеру после дисквалификации за допинг.

21-летняя Шевнина находится на централизованной подготовке в составе резервной сборной России, что дает ей право отобраться на первые три этапа Кубка мира.

В 2018 году Шевнина была дисквалифицирована на три месяца Федерацией биатлона Свердловской области за драку с другой спортсменкой на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

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Зимние олимпийские виды спорта
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