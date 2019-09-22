Восстановление биатлонистки Шевниной после перелома руки займет около двух недель

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 22 сентября. /ТАСС/. Биатлонистка Полина Шевнина сможет возобновить тренировки через две-три недели после перелома руки, который она получила во время летнего чемпионата России в Чайковском. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.

Шевнина получила повреждение перед стартом эстафетной гонки: она потеряла равновесие, оглянувшись на тренеров, покидая огневой рубеж во время пристрелки. Биатлонистке был диагностирован перелом в районе запястья, ей наложили гипс.

Травма не должна помешать Шевниной продолжать выполнять циклические тренировки, к полноценной работе она сможет вернуться через две-три недели.

21-летняя биатлонистка находится на централизованной подготовке в составе резервной сборной России, что дает ей право отобраться на первые три этапа Кубка мира. Контрольные старты пройдут в середине ноября в Тюмени, так что травма не должна помешать ей принять участие в отборе.