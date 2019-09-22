Павлова победила в индивидуальных прыжках на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянка Яна Павлова одержала победу в индивидуальных прыжках среди женщин на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Хабаровске.

23-летняя россиянка набрала 56,600 балла, второй стала японка Хикару Мори (56,550), третьей - китаянка Лю Линлин (55,785). Еще одна россиянка Ирина Кундиус стала шестой в финале (54,480).

В мужских индивидуальных соревнованиях россиянин Никита Федоренко стал третьим (61,020), победил китаец Гао Лэй (61,895), второе место занял белорус Владислав Гончаров (61,860). Еще один россиянин Андрей Юдин стал четвертым в финале (60,485).

В синхронных прыжках у мужчин сильнейшими стали американцы Джеффри Глюкштейн и Алексей Шостак (52,540), серебряными призерами - белорусы Гончаров и Олег Рабцов (52,070), бронзовыми - японцы Дайки Киси и Рёсукэ Сакаи (50,790), россияне Михаил Мельник и Сергей Азарян заняли шестое место в финале (48,480). В аналогичной дисциплине у женщин соревнования выиграли Аяно Киси и Юми Такаги (49,240), вторыми стали австралийцы Лорен Эллен Сэмпсон и Джессика Пикеринг (47,890), третьими - француженки Леа Лабрус и Марин Юрбер (47,890).

Михаил Заломин победил в дисциплине "двойной минитрамп" у мужчин, набрав 78,100 балла. Второе место занял португалец Диогу Сарвальо Кошта (73,700), еще один россиянин Александр Одинцов - третий (72,700). В аналогичной дисциплине у женщин россиянка Александра Бонарцева стала серебряным призером (69,900), первое место заняла шведка Лина Сьоберг (71,600), третье - новозеландка Бронвин Дибб (69,400). Еще одна россиянка Галина Бегим стала пятой в финале (67,600).

Максим Рябиков и Максим Шлякин заняли второе и третье место соответственно в дисциплине "акробатическая дорожка". Рябиков набрал 72,300 балла, Шлякин - 71,700, победу в дисциплине одержал Михаил Малкин, представляющий команду Азербайджана. У женщин россиянка Виктория Даниленко - вторая (69,300), ее соотечественница Елена Краснокутская - третья (67,600), сильнейшей стала китаянка Цзя Фанфан (71,000).