Хованцев: контрактные споры не помешали подготовке биатлонистов к сезону

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 22 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Споры ведущих спортсменов с руководством Союза биатлонистов России (СБР) по поводу условий контрактов не помешали их подготовке к предстоящему сезону. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Лидер сборной России Александр Логинов летом отказывался подписывать соглашение с СБР на предстоящий сезон. Спортсмена не устраивал пункт контракта, регламентирующий количество рекламных мест на экипировке под личных спонсоров. Договориться сторонам удалось только в конце августа, на заседании правления СБР, которое посетил Логинов и его партнеры по команде олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Спортсмены также были недовольны условиями уже подписанных контрактов.

"Нет, на тренировочном процессе это никак не отразилось. Просто у этой истории был завышенный фон, все было преподнесено так, словно это был бунт в команде. Я же считаю эту ситуацию обычным рабочим моментом. Пытались же все представить так, словно спортсмены требовали денег, но на самом деле все было иначе", - сказал Хованцев.

"Сильно это нашей работе не мешало, потому что все планы выполнялись, тренировочный процесс проходил без срывов", - добавил он.

Перед стартом зимнего сезона сборная проведет тренировочные сборы в австрийском Рамзау и в Тюмени. Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.