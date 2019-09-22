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Зимние олимпийские виды спорта

Хованцев: контрактные споры не помешали подготовке биатлонистов к сезону

Лидер сборной России Александр Логинов летом отказывался подписывать соглашение из-за пункта, регламентирующего количество рекламных мест на экипировке под личных спонсоров
Анатолий Хованцев REUTERS/BILDBYRAN/Petter Arvidson
Описание
Анатолий Хованцев
© REUTERS/BILDBYRAN/Petter Arvidson

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 22 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Споры ведущих спортсменов с руководством Союза биатлонистов России (СБР) по поводу условий контрактов не помешали их подготовке к предстоящему сезону. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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Лидер сборной России Александр Логинов летом отказывался подписывать соглашение с СБР на предстоящий сезон. Спортсмена не устраивал пункт контракта, регламентирующий количество рекламных мест на экипировке под личных спонсоров. Договориться сторонам удалось только в конце августа, на заседании правления СБР, которое посетил Логинов и его партнеры по команде олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Спортсмены также были недовольны условиями уже подписанных контрактов.

"Нет, на тренировочном процессе это никак не отразилось. Просто у этой истории был завышенный фон, все было преподнесено так, словно это был бунт в команде. Я же считаю эту ситуацию обычным рабочим моментом. Пытались же все представить так, словно спортсмены требовали денег, но на самом деле все было иначе", - сказал Хованцев.

"Сильно это нашей работе не мешало, потому что все планы выполнялись, тренировочный процесс проходил без срывов", - добавил он.

Перед стартом зимнего сезона сборная проведет тренировочные сборы в австрийском Рамзау и в Тюмени. Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

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Зимние олимпийские виды спорта
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