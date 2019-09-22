Ирландские регбисты победили шотландцев в матче Кубка мира

ТАСС, 22 сентября. Сборная Ирландии по регби выиграла у шотландцев со счетом 27:3 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японской Йокогаме.

Сборные Ирландии и Шотландии выступают в группе А вместе с командами России, Японии и Самоа. Сборная Ирландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Шотландии не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет во вторник, встретятся сборные России и Самоа.

Сборная Ирландии шесть раз выходила в четвертьфинальную стадию турнира, но ни разу не смогла пройти дальше. Команда Шотландии один раз заняла четвертое место и шесть раз завершала борьбу на стадии четвертьфинала.

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мировых первенств. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.