Российские волейболистки одержали пятую победу на Кубке мира, переиграв сербскую команду

ТАСС, 22 сентября. Женская сборная России по волейболу победила команду Сербии в матче Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:16, 20:25, 25:23, 25:16) в пользу россиянок.

В других матчах дня сборная Южной Кореи победила команду Аргентины (3-1), сборная Доминиканской Республики - команду Кении (3-0), сборная Нидерландов - команду Камеруна (3-0), сборная Китая - команду Бразилии (3-2). Позднее в воскресенье японки встретятся с американками.

После шести проведенных встреч российская команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков (пять побед, одно поражение). Лидирует команда Китая (17 очков, шесть матчей), на втором месте располагаются американки (15 очков, пять матчей).

Седьмой матч сборная России проведет против команды Аргентины, встреча пройдет в понедельник.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира, в 1999 году команда выиграла серебряные медали. Сборная СССР побеждала на турнире в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея. Победительницами предыдущего розыгрыша стала сборная Китая.