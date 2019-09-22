Ковалева: плохая погода значительно усложнила прохождение трассы Московского марафона

"Очень волновалась сегодня, потому что нужно было попытаться побить рекорд и выполнить норматив на Олимпиаду. С первым я не справилась, но успешно справилась со вторым. Погода сегодня была разнообразная - солнце, дождь, местами снег, ветер очень сильный, бежалось очень тяжело, погода усложнила прохождение трассы, ветер просто сносил с ног. Если погода была бы идеальной, то результат был бы лучше, меньше времени бы ушло на трассу", - сказала Ковалева.

"Готовилась к этому марафону четыре месяца, сначала дома, потом два месяца в Киргизии, потом еще месяц дома. Подготовка была очень хорошей, и сегодня ошибок у меня не было. Свою цель выполнила - это мой личный рекорд и отбор на Олимпиаду. По сторонам особенно не смотрела, пока бежала, целью было бежать быстро, так что думала о результате", - добавила спортсменка.

Московский марафон впервые был проведен в 2013 году. В 2019 году в забеге принимают участие порядка 30 тыс. человек из 85 стран мира.