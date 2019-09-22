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Допинг-скандал вокруг российского спорта

ОКР не комментирует информацию о возможном отстранении сборной России от ОИ-2020

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории
Здание Олимпийского комитета России Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Здание Олимпийского комитета России
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не стал комментировать информацию о том, что российские спортсмены могут не выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио из-за обвинений в подтасовке допинг-проб из московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов.

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"Материалы и заметки СМИ мы никогда не комментировали и делать это не собираемся, потому что всегда отталкиваемся только от официальной информации", - сказал Выборнов.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерен проинформировать исполком организации 23 сентября. В связи с этим Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет признано несоответствующим кодексу WADA. Позже британское издание The Telegraph сообщило о том, что манипуляции с допинг-пробами производились в течение 18 месяцев, чтобы скрыть нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. Как пишет британское издание, в случае подтверждения информации деятельность РУСАДА будет приостановлена, как это случилось в 2015 году, а россияне не смогут выступить на Олимпиаде.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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