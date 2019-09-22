Сборная ХМАО - Югры победила в эстафете на летнем чемпионате России по биатлону

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 22 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры по биатлону выиграла эстафету 4х7,5 км на летнем чемпионате России. Соревнования завершились в Чайковском.

Сборная ХМАО - Югры в составе Вадима Филимонова, Петра Пащенко, Ивана Томилова и Никиты Поршнева преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 59,0 секунд, затратив 13 дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга (+53,9, 1 штрафной круг + 8 дополнительных патронов), третье - команда Удмуртии (+1.09,8, 1+14). Сборная Тюменской области, в составе которой выступили Евгений Гараничев и Александр Логинов, заняла 11-е место (+3.20,03, 2+17).

Ранее в воскресенье женская сборная Свердловской области одержала победу в эстафете 4х6 км.