Гол Эдера принес "Локомотиву" победу над "Оренбургом" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 сентября. Московский "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дмитрий Баринов (11-я минута), Федор Смолов (48, с пенальти) и Эдер (88), у проигравших отличились Филип Рогич (69), забивший в своем первом матче в Российской премьер-лиге, и Артем Кулишев (90). Баринов впервые в карьере смог отличиться в двух матчах подряд, в среду он поразил ворота немецкого "Байера" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 20 очков, "Оренбург" с восемью очками идет 13-м.

В следующем туре "Локомотив" 28 сентября примет санкт-петербургский "Зенит", "Оренбург" 29 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком". Кроме того, обеим командам 25 сентября предстоит провести матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России, "Локомотив" на выезде встретится с калининградской "Балтикой", "Оренбург" - с московским "Чертаново".