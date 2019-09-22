Гол Эдера принес "Локомотиву" победу над "Оренбургом" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 сентября. Московский "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Дмитрий Баринов (11-я минута), Федор Смолов (48, с пенальти) и Эдер (88), у проигравших отличились Филип Рогич (69), забивший в своем первом матче в Российской премьер-лиге, и Артем Кулишев (90). Баринов впервые в карьере смог отличиться в двух матчах подряд, в среду он поразил ворота немецкого "Байера" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 20 очков, "Оренбург" с восемью очками идет 13-м.
В следующем туре "Локомотив" 28 сентября примет санкт-петербургский "Зенит", "Оренбург" 29 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком". Кроме того, обеим командам 25 сентября предстоит провести матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России, "Локомотив" на выезде встретится с калининградской "Балтикой", "Оренбург" - с московским "Чертаново".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|18-4
|23
|2
|Краснодар
|9
|6
|2
|1
|19-9
|20
|3
|Ростов
|10
|6
|2
|2
|17-14
|20
|4
|Локомотив
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|5
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|6
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|7
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|8
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|9
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|10
|Рубин
|10
|3
|1
|6
|6-15
|10
|11
|Динамо
|9
|2
|4
|3
|6-6
|10
|12
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|13
|Оренбург
|10
|2
|2
|6
|13-18
|8
|14
|Тамбов
|10
|2
|2
|6
|9-15
|8
|15
|Крылья Советов
|10
|2
|2
|6
|13-16
|8
|16
|Сочи
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6