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Футбол в России

Гол Эдера принес "Локомотиву" победу над "Оренбургом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2
Футболисты "Локомотива" Эдер и Мурило Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты "Локомотива" Эдер и Мурило
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Московский "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 3:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дмитрий Баринов (11-я минута), Федор Смолов (48, с пенальти) и Эдер (88), у проигравших отличились Филип Рогич (69), забивший в своем первом матче в Российской премьер-лиге, и Артем Кулишев (90). Баринов впервые в карьере смог отличиться в двух матчах подряд, в среду он поразил ворота немецкого "Байера" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 20 очков, "Оренбург" с восемью очками идет 13-м.

В следующем туре "Локомотив" 28 сентября примет санкт-петербургский "Зенит", "Оренбург" 29 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком". Кроме того, обеим командам 25 сентября предстоит провести матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России, "Локомотив" на выезде встретится с калининградской "Балтикой", "Оренбург" - с московским "Чертаново".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1072118-423
2Краснодар962119-920
3Ростов1062217-1420
4Локомотив1062217-1020
5ЦСКА961212-619
6Уфа1042411-1014
7Спартак1042411-1114
8Арсенал941412-1313
9Урал941416-1913
10Рубин103166-1510
11Динамо92436-610
12Ахмат102357-159
13Оренбург1022613-188
14Тамбов102269-158
15Крылья Советов1022613-168
16Сочи91355-116
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