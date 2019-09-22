Замена Крыховяка в игре с "Оренбургом" вызывает беспокойство - гендиректор ФК "Локомотив"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вынужденная замена полузащитника московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка в матче чемпионата России по футболу против "Оренбурга" вызывает беспокойство. Об этом ТАСС после матча заявил генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе.

В воскресенье "Локомотив" в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл "Оренбург" со счетом 3:2. Крыховяк попросил замену на 68-й минуте встречи, вместо него на поле вышел полузащитник Александр Коломейцев.

"Были тяжелые последние 15 минут, по физическому состоянию в первую очередь, но молодцы, задачу выполнили, идем дальше. Крыховяк и [Дмитрий] Баринов тащат команду? Команда целиком тащит себя, в этом-то как раз и есть преимущество "Локомотива", там гораздо больше лидеров, и каждый выходящий на поле в любой момент готов проявить свои лучшие качества, важно, что команда растущая, что команда прибавляющая, что у команды есть потенциал развития. Говорят, что братья Миранчуки тащат команду, но случилась беда (Алексей и Антон выбыли из строя из-за травм - прим. ТАСС), и команда играет, это очень важное качество команды", - заявил Кикнадзе.

"Гжегож ушел с поля, но мы нашли силы забить третий гол. Когда Крыховяк попросил замену, сердце, конечно, екнуло, сейчас посмотрим, насколько серьезно. Нормально, в команде много вариантов, команда пластичная, тактически обученная, перестраивающаяся, у тренерского штаба есть несколько вариантов ведения игры", - добавил он.

После десяти игр в активе "Локомотива" 20 очков, команда идет на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем туре железнодорожники дома примут санкт-петербургский "Зенит", матч пройдет 28 сентября.