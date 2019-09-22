Вопреки погоде. В столице в седьмой раз прошел Московский марафон

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Седьмой Московский марафон прошел в столице в воскресенье. Несмотря на холодную погоду и дождь, на старт забегов вышли около 30 тысяч человек из 85 стран.
Бегуны начали собираться неподалеку от стадиона "Лужники" уже с семи утра. В ожидании старта забегов участники разминались и устраивали короткие пробежки по дорожкам спортивного комплекса. Самые подготовленные делали разминку в фольгированных термонакидках с логотипом Московского марафона, по ним можно было легко определить участников прошлогоднего забега. Такие термонакидки выдают бегунам на финише, чтобы избежать переохлаждения, но, учитывая столичную погоду, накидки пригодились еще до старта.
За все семь лет проведения марафона в Москве температура воздуха только дважды поднималась выше 15 градусов тепла. В 2014 и 2015 годах марафонцы выходили на дистанцию при комфортных 19-20 градусах. В этом году был установлен рекорд отрицательной температуры - утром термометр показывал около 7-8 градусов тепла. Но участников не напугали ни температура, ни сильный ветер, ни даже накрапывающий дождик.
"Нужно задолго готовиться к таким серьезным соревнованиям, психологическое и физическое состояние должны быть соответствующими. Что касается погодных условий, то, как говорится, матч состоится при любой погоде. На подготовленных ребят погода вряд ли как-то повлияет, а неподготовленным тоже все равно, при какой погоде бежать, им в любом случае будет очень тяжело. Но сегодня погода для забега нормальная", - поделился мнением с журналистами четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, пришедший поддержать марафонцев.
Помимо российских участников, с ветром и дождем на московских улицах боролись многочисленные иностранные марафонцы. На старте дистанции 42,2 км можно было встретить австралийцев, мексиканцев, итальянцев и представителей других стран. Всего для участия в Московском марафоне зарегистрировались 2442 иностранных бегуна из 85 государств. Самые многочисленные зарубежные группы прибыли в Москву из Таиланда (371 человек) и Китая (167 человек).
Горячий чай - секрет победы
Старт марафону был дан в 8:45 мск, именно в это время на трассе появились участники на хендбайках и спортивных инвалидных колясках, в этой категории было представлено около 40 марафонцев. Забеги на 10 км и 42,2 км стартовали ровно в 9:00. Маршрут марафона прошел по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля. Финишировали участники возле стадиона "Лужники".
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Победителем мужского забега стал Искандер Ядгаров, который преодолел дистанцию за 2 часа 18 минут 2 секунды. Вторым стал Алексей Реунков (+0.9), третьим - Михаил Кульков (+0.27). В соревнованиях у женщин на этой же дистанции первой стала Марина Ковалева (2:29.26), второй - Луиза Дмитриева (+4.47), третьей - Людмила Лебедева (+7.31).
Рекорды трассы на дистанции 42,2 км в этом году оказались недостижимыми. Лучшее время по-прежнему на счету Артема Алексеева, который в 2016 году преодолел марафонскую трассу за 2 часа 13 минут 40 секунд, у женщин рекордный результат принадлежит Сардане Трофимовой (2 часа 28 минут 31 секунда), которая в этом году пропустила московский старт из-за участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. В мужском забеге на 10 км трех секунд не хватило для повторения собственного прошлогоднего достижения Владимиру Никитину, в 2018 году он показал время 28 минут 48 секунд, сейчас его результат - 28.51. У женщин рекорд трассы установила Елена Коробкина (32.26), предыдущее достижение принадлежало Елене Седовой (33.23).
В проведении Московского марафона в этом году оказались задействованы 1,5 тысячи волонтеров, 300 человек технической команды и 440 сотрудников спортивного персонала. Помимо этого, на всей дистанции дежурило 26 машин скорой помощи и 115 медицинских работников. Питание участников осуществлялось на 15 пунктах, всего было обустроено 420 столов с фруктами, водой, изотоником и питательными гелями. На финише бегуны могли подкрепиться горячей кашей с мясом.
По словам победителя марафона Ядгарова, пункты питания оказались очень востребованными среди участников. "Старался есть на каждом этапе, пил гели, все, что было. Это было очень кстати сегодня. В какой-то момент даже тренер подал свой теплый чай - настойку из шиповника и черной смородины", - рассказал Ядгаров после финиша.
На финише всем участникам мероприятия были вручены памятные медали. Также каждый бегун получил фирменную футболку с символикой забега и браслет.