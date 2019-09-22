Вопреки погоде. В столице в седьмой раз прошел Московский марафон

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Седьмой Московский марафон прошел в столице в воскресенье. Несмотря на холодную погоду и дождь, на старт забегов вышли около 30 тысяч человек из 85 стран. Бегуны начали собираться неподалеку от стадиона "Лужники" уже с семи утра. В ожидании старта забегов участники разминались и устраивали короткие пробежки по дорожкам спортивного комплекса. Самые подготовленные делали разминку в фольгированных термонакидках с логотипом Московского марафона, по ним можно было легко определить участников прошлогоднего забега. Такие термонакидки выдают бегунам на финише, чтобы избежать переохлаждения, но, учитывая столичную погоду, накидки пригодились еще до старта.

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За все семь лет проведения марафона в Москве температура воздуха только дважды поднималась выше 15 градусов тепла. В 2014 и 2015 годах марафонцы выходили на дистанцию при комфортных 19-20 градусах. В этом году был установлен рекорд отрицательной температуры - утром термометр показывал около 7-8 градусов тепла. Но участников не напугали ни температура, ни сильный ветер, ни даже накрапывающий дождик. "Нужно задолго готовиться к таким серьезным соревнованиям, психологическое и физическое состояние должны быть соответствующими. Что касается погодных условий, то, как говорится, матч состоится при любой погоде. На подготовленных ребят погода вряд ли как-то повлияет, а неподготовленным тоже все равно, при какой погоде бежать, им в любом случае будет очень тяжело. Но сегодня погода для забега нормальная", - поделился мнением с журналистами четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, пришедший поддержать марафонцев. Помимо российских участников, с ветром и дождем на московских улицах боролись многочисленные иностранные марафонцы. На старте дистанции 42,2 км можно было встретить австралийцев, мексиканцев, итальянцев и представителей других стран. Всего для участия в Московском марафоне зарегистрировались 2442 иностранных бегуна из 85 государств. Самые многочисленные зарубежные группы прибыли в Москву из Таиланда (371 человек) и Китая (167 человек). Горячий чай - секрет победы Старт марафону был дан в 8:45 мск, именно в это время на трассе появились участники на хендбайках и спортивных инвалидных колясках, в этой категории было представлено около 40 марафонцев. Забеги на 10 км и 42,2 км стартовали ровно в 9:00. Маршрут марафона прошел по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля. Финишировали участники возле стадиона "Лужники".